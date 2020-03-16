Вишневский интересуется у Эргашева готовностью системы здравоохранения к борьбе с коронавирусом

Петербургский парламентарий Борис Вишневский обратился к вице-губернатору Олегу Эргашеву с просьбой рассказать о степени готовности городской системы здравоохранения к "атаке" коронавируса.

В частности, депутат просит сообщить, имеется ли в медучреждениях необходимое оборудование для выявления заболевания, достаточно ли респиратов и противоэпидемических костюмов и необходимых медикаментов; все ли больницы оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких, хватит ли мест в карантинных учреждениях, принимаются ли меры по увеличению коек, и, наконец, делается ли что-то с приобретением масок.

Добавим, начиная с сегодняшнего дня в школах и вузах по всей России у всех входящих стали проверять температуру. Учреждениям рекомендовано перейти на дистанционное обучение.

Общее число заболевших коронавирусом граждан составляет более 169 тысяч в 146 странах. Жертвами болезни стали уже более 6,5 тысяч человек, излечились 77 тысяч. В России выявлены 63 случая заболевания.

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