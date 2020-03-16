Макаров верит, что российская медицина и власть победят коронавирус

Председатель петербургского парламента Вячеслав Макаров в понедельник, 16 марта прокомментировал ситуацию с распространеием коронавирусной инфекции.

«Исчерпывающая информация о борьбе с распространением коронавирусной инфекции – это тоже средство профилактики. Сегодня Россия и Санкт-Петербург действительно столкнулись с серьезным вызовом. Однако российская медицина уже не раз доказывала свое умение решать самые сложные задачи, а российская власть – способность контролировать ситуацию даже в условиях жесточайшей турбулентности», - передает слова спикера пресс-служба ЗакСа.

Макаров также выразил уверенность, что все испытания удастся пройти благодаря «совместным усилиям государства и общества, ответственности и солидарности граждан».

Ранее стало известно, что ЗакС ввел некоторые ограничения в своей работе в связи с угрозой распространения коронавируса. В среду, на заседании городского правительства выступит вице-губернатор по повросам здравоохранения Олег Эргашев.

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