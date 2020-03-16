18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

18:38

Организаторы митинга против против "узурпации власти" в Москве отказались от его проведения

фото ЗакС политика Организаторы митинга против против "узурпации власти" в Москве отказались от его проведения

Комитет кампании «НЕТ» решил не проводить 22 марта митинг против поправок в Конституцию в Новопушкинском сквере в Москве, сообщил в Facebook координатор «Объединенных демократов» Андрей Пивоваров.

Он подчеркнул, что ситуация с распространением коронавируса становится «все более угрожающей», и организаторы не хотят «подвергать участников акции опасности, создавая точку скопления людей». По его словам, митинг переносится на другую дату.

Также организаторы призвали российские власти не проводить 22 апреля общероссийское голосование по поправкам в Конституции. По мнению Пивоварова, логичнее провести его в единый день голосования в сентябре.

«Это и сэкономит существенные средства, и даст возможность провести его с соблюдением хотя бы минимальных норм приличия», - добавил он.

Ранее мэрия Москвы отказалась согласовать этот митинг, сославшись на угрозу распространения коронавируса. 16 марта мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о запрете каких-либо массовых мероприятий.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

18:14 Минспорта отменил все международные турниры в России из-за коронавируса

17:04 Собянин запретил в Москве все массовые мероприятия

16:45 Конституционный суд поддержал обнуление президентских сроков Путина

15:57 Дмитриева призвала "выйти из ограничений антимонопольного законодательства" для борьбы с коронавирусом

15:26 Смольный назвал поликлиники, где можно сдать анализ на коронавирус

14:30 "Олицетворяет иные ценности": В Новосибирске хотят переименовать улицу с именем Терешковой

13:59 Из Боткинской больницы выписали первого излечившегося от коронавируса пациента

13:41 В Кремле думают о переносе голосования по поправкам в Конституцию на лето или осень

12:57 У депутатов и сотрудников Законодательного собрания начали мерить температуру

12:42 Валаамский монастырь закрывают на карантин: монахам запретили братские целования


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
19:15 Суд оштрафовал правозащитницу из-за пикетов у здания ФБС на Лубянке

18:53 Смольный закупается туалетной бумагой и полотенцами на 4,4 млн рублей

18:38 Организаторы митинга против против "узурпации власти" в Москве отказались от его проведения

18:22 ЗакС Петербурга выделил более 1,6 млн рублей на подстаканники и часы

18:14 Минспорта отменил все международные турниры в России из-за коронавируса

18:13 Полицейские ломятся домой к активисту «Бессрочного протеста» Мусину

17:37 Путин присвоил Аркадию Ротенбергу звание Героя труда

17:14 Интеграция Ленобласти и Петербурга не должна увязнуть в тягомотине  

17:04 Собянин запретил в Москве все массовые мероприятия

16:45 Конституционный суд поддержал обнуление президентских сроков Путина

16:22 Суд оштрафовал Мусина за пикет против поправок в Конституцию у ЗакСа

15:57 Дмитриева призвала "выйти из ограничений антимонопольного законодательства" для борьбы с коронавирусом

15:26 Смольный назвал поликлиники, где можно сдать анализ на коронавирус

14:56 Чиновники пообещали расчистить крупную свалку на Бестужевской улице

14:30 "Олицетворяет иные ценности": В Новосибирске хотят переименовать улицу с именем Терешковой

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru