Эргашев о зараженных коронавирусом в Петербурге: Тяжелых форм заболевания нет

В Боткинской больнице находятся семеро заразившихся коронавирусом, их состояние удовлетворительное, передает РИА «Новости» со ссылкой на вице-губернатора Олега Эргашева.

По словам Эргашева, ни у кого из них «тяжелых форм заболевания нет», болезнь протекает в легкой форме. Он добавил, что 16 марта были выписаны два поправившихся пациента.

Были подтверждены три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. По данным комитета по здравоохранению, две женщины вернулись из других стран, еще одна заболела после контакта с родственницей, у которой тоже был подтвержден диагноз.

Число зараженных коронавирусом Covid-19 в России достигло 93 человек. Ранее в Петербурге запретили проводить массовые мероприятия численностью более тысячи человек. Правительство думает о полном запрете на въезд иностранцев в страну.

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