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10:47

Организаторы петербургского митинга против "узурпации власти" отказались от его проведения

фото ЗакС политика Организаторы петербургского митинга против "узурпации власти" отказались от его проведения

Организаторы кампании "НЕТ!" солидарно московским коллегам отказались от идеи проводить 22 марта протестный митинг против "узурпации власти", изменения Конституции и обнуления президентских сроков Владимира Путина ввиду угрозы распространения коронавируса. 

Также оппозиционеры призывают власти аналогично перенести общероссийский референдум по внесению изменений в Основной закон страны, который запланирован на 22 апреля.

"Мы по-прежнему уверены, что обнуление президентских сроков Путина, которому пытаются придать легитимность с помощью «общероссийского голосования», абсолютно незаконно и является государственным переворотом. Однако во время пандемии коронавируса само «общероссийское голосование», в котором примут участие миллионы людей, будет угрожать их здоровью и жизни", - уверены в кампании "НЕТ!".

Ранее мэрия Москвы не стала согласовать митинг оппозиции, сославшись на угрозу распространения коронавируса. 16 марта мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о запрете каких-либо массовых мероприятий. Через день аналогичное решение принял и Александр Беглов.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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