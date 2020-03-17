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Поправки в Конституцию

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14:01

Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушения во время голосования по изменению Конституции

фото ЗакС политика Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушения во время голосования по изменению Конституции

Депутаты Государственной думы одобрили в окончательном чтении закон о введении уголовной ответственности за нарушения во время общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию.

Коррективы будут внесены в несколько статей Уголовного кодекса - о воспрепятствовании реализации избирательных прав граждан, фальсификациях, нелегальном получении или выдаче избирательных бюллетеней.

Санкция по данной статье - штраф либо лишение свободы сроком до 4 лет.

Кроме того, будет также дополнен КоАП в части введения наказания за нарушения во время конституционного референдума.

Днем ранее Конституционный суд РФ счел, что вносимые в Основной закон страны изменения легитимны и всецело одобрил их. "Фильтр" также прошла предложенная депутатом Валентиной Терешковой поправка об обнулении президентских сроков Владимира Путина, что позволит ему вновь участвовать в выборах главы государства в 2024 году.

ЗАКС.Ру изучил позицию КС по наиболее резонансным поправкам, подробнее читайте в нашем материале.

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