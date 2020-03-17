ЛДПР хочет лишить депутата Катасонова мандата за нарушение карантина

ЛДПР внесла в Госдуму проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата своей фракции Сергея Катасонова, передает РИА «Новости».

Лишить Катасонова мандата фракция хочет «в связи с грубым нарушением санитарно-эпидемиологических требований и норм». Депутат после поездки во Францию посетил несколько заседаний Госдумы, в том числе – на котором выступал президент Владимир Путин по вопросу обнуления президентских сроков. При этом, согласно плану по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, он должен был оставаться на карантине в течение двух недель.

Из-за Катасонова на карантин отправили десятерых депутатов от «Единой России» и ЛДПР, которые сидели рядом с ним. У самого Катасонова анализы на коронавирус показали отрицательный результат.