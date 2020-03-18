Вице-губернатор Эргашев не пришел в ЗакС для ответа на вопросы депутатов

Заместитель губернатора Петербурга по вопросам медицины и здравоохранения Олег Эргашев не будет присутствовать на “правительственном часе” Законодательного собрания 18 марта, сообщил ЗАКС.Ру беспартийный депутат Максим Резник.

Ранее планировалось, что зам главы города ответит на вопросы депутатского корпуса о мерах противодействия распространению коронавирусной инфекции, которые принимают власти Петербурга.

По словам Резника, Эргашев сослался на занятость в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Депутат пообещал выступить по этому поводу с парламентской трибуны.

В пресс-службе Заксобрания ЗАКС.Ру сообщили, что не располагают информацией о причинах занятости вице-губернатора.

Сергей Еремеев

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