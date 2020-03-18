Песков: Окончательное решение о дате голосования по поправкам в Конституцию останется за Путиным

Президент Владимир Путин примет окончательное решение о проведении всероссийского голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля после совещания с экспертами по коронавирусу, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

По словам Пескова, «именно профессионалы будут выносить свое суждение о том, позволяет ли эпидемиологическая ситуация провести голосование или нет». «Лично президент этого сделать не может и не должен этого делать», - подчеркнул он, пояснив, что окончательное решение останется за Путиным.

Представитель Кремля подтвердил, что голосование может быть отложено при ухудшении обстановки по коронавирусу в том случае, если «участие в голосовании будет представлять собой угрозу для здоровья граждан». По его словам, есть «различные прогнозы развития ситуации».

«Фактически человечество столкнулось с вирусом, тенденцию развития которого можно только предполагать и пытаться прогнозировать. Какие-то четкие выводы, что будет через месяц, давать можно, но они не будут точными», - подчеркнул Песков. Он пояснил, что Путин руководствовался нынешней ситуацией, подписывая указ о назначении даты голосования на 22 апреля.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что в условиях «развернутой пандемии» «никто не собирается проводить голосование».

17 марта Путин подписал указ о назначении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию на 22 апреля. 18 марта оппозиционные депутаты Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский и Максим Резник выступили с предложением перенести голосование на более поздний срок из-за эпидемиологической ситуации.

На 18 марта в России зарегистрировано 147 случаев заражения коронавирусом.