Петицию в Совет Европы против поправок в Конституцию подписали более 100 тысяч человек

Свыше 100 тысяч человек подписали петицию в Совет Европы с призывом провести срочную правовую экспертизу поправок в Конституцию России, петиция опубликована на сайте Change.org.

Инициаторами петиции стали более 120 российских правозащитников, юристов, экспертов и политиков. Среди них – участник Конституционного совещания 1993 года Георгий Сатаров, соавтор Конституции Виктор Шейнис, директор «Левада-Центра» Лев Гудков, журналист Сергей Пархоменко, бывший депутат Госдумы Владимир Рыжков, глава общественной организации «За права человека» Лев Пономарев, депутат ЗакСа Петербурга Боьрис Вишневский, лидер «Парнаса» Михаил Касьянов и другие.

По мнению авторов обращения, предложенные президентом Владимиром Путиным поправки в Конституцию «усиливают недемократичную вертикаль власти, снижают гарантии прав человека, ослабляют независимость судебной системы и еще более централизуют государственное управление», что вызывает негативную реакцию общества. Они считают, что изменения направлены «не на улучшение функционирования политической системы России, а на обеспечение дальнейшего пребывания у власти нынешних политических элит и на недопущение перспективы развития демократических и правовых институтов».

Отдельно авторы петиции обратили внимание на включенное в поправки обнуление президентских сроков действующего главы государства. «Этим попирается фундаментальный принцип демократического государства - сменяемость власти», - подчеркнули они.

Процедура принятия поправок не соответствует текущему законодательству и международным стандартам, указано в петиции. По словам обратившихся, все это «еще больше отдаляет Россию от воплощения принципов демократического федеративного правового государства с республиканской формой правления и европейских конституционных ценностей и демократических норм, а также прямо противоречит обязательствам России в рамках Совета Европы».

17 марта Путин подписал указ о назначении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию на 22 апреля.