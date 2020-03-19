Депутат Цивилев провел прямой эфир по разрушению мифов о коронавирусе

Член фракции “Единая Россия” в Законодательном собрании Петербурга Алексей Цивилев 19 марта провел прямой эфир с врачом-эпидемиологом Городской больницы № 26 Еленой Петровой на своей странице “ВКонтакте”.

Депутат сообщил, что к нему поступает много вопросов об инфекции и он хочет прояснить ситуацию с коронавирусом и разрушить мифы о нем. Вопросы Цивилев задавал, сидя в медицинской маске. Он объяснил, что находится в больнице № 26 и этого требует режим.

Парламентарий задавал свои вопросы, а также зачитывал сообщения, которые ему присылали подписчики. Отвечая на них, врач-эпидемиолог, в частности, посоветовала по возможности не пользоваться общественным транспортом и воздерживаться от посещения массовых мероприятий.

“Говорить о том, что скоро будет спад, рано. Мы пока еще и пика не достигли”, - прокомментировала Петрова ситуацию в России.

Сам Цивилев рассказал, что вместе со своим однопартийцем Денисом Четырбоком решил отменить проведение ежемесячной акции по раздельному сбору мусора.

"Мартовскую акцию мы отменяем. Скорее всего, и апрельскую отменяем. Нужно ответственно относиться к своему здоровью", - добавил депутат.

О работе Законодательного собрания в условиях пандемии читайте в материале ЗАКС.Ру.

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