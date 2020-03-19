Российские регионы ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

Во всех 85 субъектах РФ введен режим повышенной готовности ввиду угрозы масштабного распространения коронавируса, информирует ТАСС.

Школы и вузы переводятся на дистанционный режим обучения, отменяются все массовые мероприятия.

Первыми режим повышенной готовности был введен в Москве ещё 5 марта. Накануне Александр Беглов запретил проводить в Петербурге любые меропиятия с численностью выше 50 человек.

Официальное количество россиян, у которых выявили коронавирусную инфекцию, - 199.

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