Российские регионы ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

Во всех 85 субъектах РФ введен режим повышенной готовности ввиду угрозы масштабного распространения коронавируса, информирует ТАСС.
Школы и вузы переводятся на дистанционный режим обучения, отменяются все массовые мероприятия.
Первыми режим повышенной готовности был введен в Москве ещё 5 марта. Накануне Александр Беглов запретил проводить в Петербурге любые меропиятия с численностью выше 50 человек.
Официальное количество россиян, у которых выявили коронавирусную инфекцию, - 199.
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