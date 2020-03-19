“Справедливая Россия” назначила на 25 марта конференцию по выдвижению кандидата на довыборы в ЗакС

Петербургское отделение “Справедливой России” планирует провести конференцию по выдвижению кандидата на довыборы в Законодательное собрание по 21 округу на 25 марта, рассказала ЗАКС.Ру глава реготделения партии Марина Шишкина 19 марта. По ее словам, претендент на свободный мандат остался прежним - муниципальный депутат МО «Автово» Илья Шмаков.

Руководитель Партии роста в Петербурге Павел Швец сообщил изданию, что федеральный политсовет партии рекомендовал выдвинуть на довыборах музыканта Сергея Шнурова. Окончательное решение примет региональное отделение, уточнил Швец. По его словам, дата заседания еще не определена. Планировавшийся ранее на 21 марта съезд партии в Москве отменен, добавил Швец.

Так же с датой конференции не определились коммунисты, заявила в разговоре с ЗАКС.Ру руководитель КПРФ в городе Ольга Ходунова. Она отказалась назвать имя потенциального кандидата от партии.

- Я думаю, что об этом до выдвижения преждевременно говорить. Мы сообщим, когда обсудим. У нас многоступенчатое обсуждение: на кадровой комиссии, согласование с центральным комитетом, выдвижение на нашем выборном органе. Когда это сделаем, обязательно проинформируем. Уже недолго осталось, - сказала Ходунова.

Пресс-служба «Единой России» в Петербурге сообщила изданию, что пока партия принимает документы у желающих выдвигаться по 21 округу. Последний день приема бумаг - 31 марта, уточнили в пресс-службе. Там же добавили, что после будет определена дата конференции по выдвижению кандидата на довыборы.

Ранее 19 марта ЗАКС.Ру стало известно о планах петербургского отделения ЛДПР провести конференцию 10 апреля. Кандидатом от либерало-демократов является глава местного отделения партии Юрий Ломакин. «Яблоко» намерено выдвигать экс-депутата ЗакСа Александра Кобринского. Конференция состоится в середине следующей недели, рассказала ЗАКС.Ру руководитель петербургского отделения «Яблока» Екатерина Кузнецова.

Напомним, дополнительные выборы в ЗакС по 21 округу проводит территориальная избирательная комиссия №19. Документы у потенциальных кандидатов принимают с 13 марта по 21 апреля. Сами выборы назначены на 7 июня.

София Саттарова

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