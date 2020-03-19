Delivery Club займется доставкой лекарств

Служба по доставке еды Delivery Club на фоне пандемии коронавируса начнет доставлять клиентам лекарства, извещают Znak.com и ТАСС.

Компания скооперируется с сервисом "Все аптеки", к которому подключены 46% российских аптек. Заказ можно будет сделать в приложении. После того, как сервис будет подключен, пользователи Delivery Club получат уведомление, после чего смогут приобрести безрецептурные лекарства и медицинские средства.

Сервис будет доступен жителям 65 городов.

Ранее сегодня, напомним, в Петербурге подтвердился ещё один случай заражения коронавирусом. Всего в больнице находятся семь горожан, подхвативших инфекцию.

Губернатор Александр Беглов запретил проведение массовых мероприятий численностью более 50 человек.

На данный момент в РФ зафиксировано 199 случаев заражения коронавирусом.

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