ТАСС приостановил выпуск программы "20 вопросов Владимиру Путину"

Руководство информационного агентства ТАСС решило "заморозить" выпуск передач из цикла "20 вопросов Владимиру Путину".

В ИА объяснили, что данное решение связано с кардинальным изменением новостной повестки, которая идет вразрез с его главной идеей - "попыткой оценить вместе с президентом перемены в стране за два десятилетия, а не события текущего момента".

Оставшиеся серии цикла будут объединены и показаны в рамках большого итогового фильма, который выйдет в эфир весной.

В предыдущих сериях проекта Путин рассуждал об оппозиции, о том, является ли он царем, о санкциях и о других, по мнению ТАСС, злободневных темах.