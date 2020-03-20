"Вряд ли": В Госдуме усомнились в возможности объявить амнистию к 75-летию Победы

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что шансы объявления амнистии к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне малы, передает «Интерфакс».

Отвечая на вопрос о вероятности амнистии, Крашенинников сказал: «Вряд ли».

Сейчас в Госдуме рассматриваются несколько проектов постановлений об объявлении амнистии. Депутат Госдумы Сергей Шаргунов, в частности, внес проект об амнистии в числе прочих осужденных за «преступления, совершенные в ходе несанкционированных собраний, митингов, демонстраций, шествий или пикетирований их участниками», в том числе – фигурантов «московского дела».

Крашенинников заявил, что к «противостоянию» участников акций с сотрудниками правоохранительных органов приводило то, что «часть таких мероприятий не была согласована уполномоченными органами государственной власти или местного самоуправления». По его словам, в ряде случаев это приводило к «применению насилия в отношении» правоохранителей.

Напомним, в рамках «московского дела», возбужденного после летних протестов, связанных с недопуском независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму, в колонии оказались более 10 демонстрантов. Всех их обвинили в применении насилия в отношении полицейских, в том числе за такие деяния, как прикосновение к забралу шлема, к руке, бросок пластиковой бутылки и так далее.