Количество россиян, заразившихся коронавирусом, достигло 367 человек

Согласно поступившей от оперативного штаба по борьбе с коронавирусом информации, количество россиян, "подхвативших" COVID-19, достигло 367 человек - плюс 61 случай заражения. Наибольшее число заболевших - в Москве (191 гражданин).

По последним данным, 54 случая инфицирования выявлены в столице (54), по два - в Кировской области и республике Удмуртия, и по одному - в Новгородской, Архангельской и Брянской областях. Все заболевшие в последние две недели посещали страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

Оперативный штаб советует всем гражданам, особенно из групп риска, "максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью".