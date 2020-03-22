18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

16:22

Количество россиян, заразившихся коронавирусом, достигло 367 человек

фото ЗакС политика Количество россиян, заразившихся коронавирусом, достигло 367 человек

Согласно поступившей от оперативного штаба по борьбе с коронавирусом информации, количество россиян, "подхвативших" COVID-19, достигло 367 человек - плюс 61 случай заражения. Наибольшее число заболевших - в Москве (191 гражданин).

По последним данным, 54 случая инфицирования выявлены в столице (54), по два - в Кировской области и республике Удмуртия, и по одному - в Новгородской, Архангельской и Брянской областях. Все заболевшие в последние две недели посещали страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

Оперативный штаб советует всем гражданам, особенно из групп риска, "максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью".

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
17:55 Под Мурманском произошел взрыв на складе боеприпасов

16:42 Россия ограничивает авиасообщение с Турцией, Таиландом и другими странами

16:22 Количество россиян, заразившихся коронавирусом, достигло 367 человек

15:27 В Москве задержали участников пикетов против "ментовского беспредела"

14:36 СМИ: Россияне-миллионеры массово скупают аппараты искусственной вентиляции легких

13:35 Минобороны РФ направит в Италию военных медиков для борьбы с COVID-19

12:38 Пребывая в самоизоляции, депутат Поклонская мечтает о поездке в Крым

11:50 Вишневский просит Литвиненко разобраться с "неправомерным" задержанием участников "метропикетов"

11:11 Смольный подумывает закрыть городские рестораны и фитнес-центры

10:25 Патриарх Кирилл утвердил официальную молитву от коронавируса

21 марта, 17:56 Чемпионат мира по хоккею отменен из-за коронавируса

21 марта, 16:54 Число зараженных коронавирусом в России возросло до 306 человек

21 марта, 15:50 Преподавателя МГУ задержали на пикете в защиту Азата Мифтахова

21 марта, 14:48 "Зачем вам это надо?": Беглов отказался говорить о плане Смольного по сдерживанию коронавируса

21 марта, 13:41 Муниципал: МО "Гражданка" отменило слушания по изменению устава из-за коронавируса

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru