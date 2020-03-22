Россия ограничивает авиасообщение с Турцией, Таиландом и другими странами

Начиная с понедельника, 23 марта, РФ приостанавливает рейсы в Турцию (за исключением Стамбула), Японию (Токио), Вьетнам (Ханой) и Таиланд (Бангкок), извещает ТАСС, ссылаясь на заявление Росавиации.

Разрешается также выполнять чартерные рейсы в данные страны для возвращения россиян домой.

Ранее РФ "заморозила" авиасообщение с Китаем, Южной Кореей, Ираном, Норвегией, Швейцарией, а также странами Евросоюза.

Кроме того, до 1 мая в Россию запрещен въезд всех иностранцев.

По состоянию на сегодняшний день, выявлено 367 случае инфицирования россиян коронавирусом, большинство зараженных находится в Москве.