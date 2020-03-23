В России за сутки число заболевших коронавирусом увеличилось до 438 человек

По состоянию на утро, 23 марта, количество инфицированных коронавирусом россиян составило 438 человек, известил премьер-министр Михаил Мишустин, которого цитирует ТАСС.

Он отметил, что принятые меры по предупреждению распространения заболевания позволили врачам выиграть немного времени и подготовиться к приему новых пациентов. По словам премьер, в РФ ситуация не такая "острая", как в остальном мире, так как правительство пристально за ней следит.

Ранее сегодня мэр Москвы запретил горожанам старше 65 лет покидать квартиры: им окажут материальную помощь в размере 4 тысяч рублей.

В целом в мире вирусом COVID-19 заразились уже более 343 тысяч человек, скончались - свыше 14,7 тысяч.