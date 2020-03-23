Профессор ВШЭ требует отправки "навальнистов" на урановые рудники

Профессор московской Высшей школы экономики (ВШЭ) Олег Матвейчев, узнав о нежелании прилетевших из-за рубежа оппозиционно настроенных сограждан заполнить анкету Роспотребнадзора, публично выступил с желанием применять в аналогичных случая радикальные меры: "нужен 1937 год". Его не смягчил даже тот факт, что под угрозой быть помещенными на принудительный карантин под Москву россияне все же заполнили требующиеся бумаги. Матвейчев прямо называет героев своего нового поста в Facebook "либеральной сволотой", которая "прямо нас убивает", будучи, возможно, переносчиками коронавирусной инфекции.

"Должны быть уничтожены хирургическим путём, без расстрелов, демографическая ситуация не та. На урановые рудники, на строительство портов Севморморпути, но их надо убирать. Адреса и пароли у органов есть, вся подписота Навального, все участники митингов а они определяются и камерами и телефонами которые были в соте в зоне митинга", - пишет ученый.

По его прикидкам, на высылку "всей банды" в северные края должно уйти не более недели, после чего ему станет "легче дышать".