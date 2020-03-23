"Нечисть проклятая": Протоиерей РПЦ, критикуя ТВ, вышел на проповедь в противогазе

Столичный протоиерей Андрей Ткачев решил начать свою проповедь, выйдя к собравшимся прихожанам в противогазе: таким образом религиозный деятель попытался высмеять людей, которые, следуя официальным указаниям властей, носят маски для защиты от коронавируса. Видео с "перфомансом" священника выложил блогер Роман Голованов у себя в Instagram.

Под редкий смех аудитории Ткачев, превентивно перекрестившись, снял с головы противогаз, сопроводив действо следующей ремаркой: "Чтоб вы так ржали над этими бесовскими гадостями всю жизнь". После этого служба продолжилась.

Ранее представители РПЦ в различных регионах России провели крестные ходы против распространения инфекции.

Кроме того, невзирая на возможность заразиться, тысячи людей приложились к останкам святого Иоанна Крестителя в Казанском соборе.

Днем ранее патриарх Кирилл утвердил официальную молитву против COVID-19.