В РПЦ согласились на то, чтобы прихожане посещали только процедуру причастия

В связи с увеличивающимся числом людей, ежедневно "подхватывающим" инфекцию коронавируса, в РПЦ задумались о целесообразности снижения количества посещений храмов и поводов для этих посещений. Так, митрополит Волоколамский Иларион считает разумным для прихожан посещать церковь только в тех случаях, если им по какой-то причине необходимо причаститься. Его соображения на этот счет цитирует "Интерфакс".

"Если вы просто хотите помолиться вместе с церковной общиной, то воспользуйтесь электронными средствами связи и смотрите трансляцию богослужения", - развил обозначенную мысль священник, добавив, что не следует бояться кого-либо обидеть сокращением собственной активности и вынужденным сужением круга общения.

Отметим, что в РПЦ на пандемию реагируют своеобразно. Глава религиозной организации патриарх Кирилл ранее утвердил "молитву от коронавируса", а в Петербурге, в свою очередь, светскую и церковную власть не смутили тысячные толпы людей, прикладывавшихся к мощам Иоанна Крестителя.

23 марта в России зафиксировали 438 случай заражения инфекцией.