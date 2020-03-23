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17:26

Эсеры призывают регионы по примеру Москвы оплатить пенсионерам карантин

фото ЗакС политика Эсеры призывают регионы по примеру Москвы оплатить пенсионерам карантин

Меры социальной защиты для пенсионеров ввиду опасности коронавируса, введенные ммосковским мэром Сергеем Собяниным, должны стать примером и для остальных региональных властей, полагает лидер справедливороссов Сергей Миронов. Речь идет о карантине и выплате компенсаций за принудительную самоизоляцию (4 тысячи рублей за период пребывания дома с 26 марта по 14 апреля).

"Ведь многим из них могут срочно потребоваться дополнительные лекарства, и на это нужны деньги. Нельзя допустить, чтобы эти меры запоздали, и, судя по сегодняшнему заявлению Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, следует ожидать решительных действий и на правительственном уровне", - оценил происходящее политик, которого цитирует персональная пресс-служба.

Опыт других стран, содержащий в себе ошибки, должен, по мнению Миронова, мобилизовать отечественную власть и не затягивать с жизненно важными решениями. Спасение людей, в то же время, подчеркивает эсер. во многом зависит и от ответственного отношения граждан к себе самим.

23 марта стало известно о 438 подхатившем инфекцию коронавируса россиянине.

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