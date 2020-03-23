Эсеры призывают регионы по примеру Москвы оплатить пенсионерам карантин

Меры социальной защиты для пенсионеров ввиду опасности коронавируса, введенные ммосковским мэром Сергеем Собяниным, должны стать примером и для остальных региональных властей, полагает лидер справедливороссов Сергей Миронов. Речь идет о карантине и выплате компенсаций за принудительную самоизоляцию (4 тысячи рублей за период пребывания дома с 26 марта по 14 апреля).

"Ведь многим из них могут срочно потребоваться дополнительные лекарства, и на это нужны деньги. Нельзя допустить, чтобы эти меры запоздали, и, судя по сегодняшнему заявлению Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, следует ожидать решительных действий и на правительственном уровне", - оценил происходящее политик, которого цитирует персональная пресс-служба.

Опыт других стран, содержащий в себе ошибки, должен, по мнению Миронова, мобилизовать отечественную власть и не затягивать с жизненно важными решениями. Спасение людей, в то же время, подчеркивает эсер. во многом зависит и от ответственного отношения граждан к себе самим.

23 марта стало известно о 438 подхатившем инфекцию коронавируса россиянине.