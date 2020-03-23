Ройзман: Правительство обязано объявить налоговые каникулы

Политик Евгений Ройзман выразил обеспокоенность планами правительства по проверке тех частных организаций, которые в связи с пандемией коронавируса и падением прибылей вынуждены расставаться с частью сотрудников: "алё, правительство, минуточку!". По его словам, "от души" никто людей не сокращает, и вряд ли у самой исполнительной власти есть деньги платить уволенным зарплату, а значит, моральное право вмешиваться в проблему.

"Правительство обязано обнулить кредитные ставки, помочь закрыть кредиты, если это требуется, обязательно снизить ставку НДС и объявить просто налоговые каникулы для того, чтобы выжил малый и средний бизнес. Маленький, семейный бизнес, который давал возможность просто оставаться на плаву. У этих людей нет никакого жирка, им не продержаться", - заявил экс-мэр Екатеринбурга на своем YouTube-канале.

По его мнению, опираться при этом можно было бы, поскольку до России вирус дошел с опозданием, на опыт тех стран, которые уже столкнулись с идентичной проблемой.

В России по состоянию на 23 марта заразились инфекцией 438 человек.