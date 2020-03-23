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23 марта, 20:38

Смольный отправит на удаленку 10 процентов сотрудников

фото ЗакС политика Смольный отправит на удаленку 10 процентов сотрудников

Администрация Петербурга, ссылаясь на пункты своего же постановления и рекомендации Роспотребнадзора, объявила о том, что в ближайшее время планирует отправить работать удаленно около 10 процентов от всех собственных сотрудников.

"Список формируется с учетом необходимости обеспечения бесперебойной деятельности ИОГВ (исполнительных органов государственной власти)", - говорится на сайте Смольного.

Пресс-служба уверяет, что правила карантина соблюдаются всеми без исключения сотрудниками, кто недавно посетил зарубежные страны.

Отметим, в Боткинскую больницу попала сотрудница комитета по молодежной политике. В связи с этим весь состав комитета отправили на дистанционную работу. По данным СМИ, у женщины диагностировали коронавирус. Всего инфекцию подхватили 16 петербуржцев.

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23 марта, 20:55 Архангельский губернатор Орлов не хочет менять бюджет из-за коронавируса

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