Архангельский губернатор Орлов не хочет менять бюджет из-за коронавируса

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов в ходе оперативного совещания с участием областных депутатов выступил с идеей оставить бюджет неизменным как минимум до конца июля из-за возможных непредсказуемых последствий от идущей по России пандемии коронавируса, пишет местное издание 29.ru. Чиновник даже желает пойти дальше в своем желании быть готовым к исходящим от инфекции вызовам: он согласен на время полностью отменить арендную плату за областные и муниципальные площади.

"Необходимо в первую очередь сохранить рабочие места, дать людям возможность пережить это сложное время, устоять перед возникшими трудностями. И это несопоставимо важнее сейчас обеспечения сборов в бюджет", - полагает губернатор.

Инициативу Орлова поддержали главы нескольких комитетов ЗакСа. Окончательное решение будет принято после встречи с бизнесменами региона.