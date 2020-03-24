В Москве скончалась вторая пациентка с подозрением на коронавирус

В столичной больнице в Коммунарке, где лежат пациенты, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию, скончалась 69-летняя женщина, уведомляет "Эхо Москвы".

Сообщается, что москвичка могла подхватить болезнь от приехавшей из Португалии дочери. На данным момент врачи выясняют, стал ли COVID-19 причиной её смерти.

Ранее в больнице от отрыва тромба умерла ещё одна пенсионерка, у которой обнаружили заболевание.

Днем ранее, напомним, мэр Сергей Собянин обязал всех жителей Москвы старше 65 лет сидеть дома. Им будет выплачена материальная помощь в размере 4 тысяч рублей.

По состоянию на 24 марта в РФ 438 человек заражены коронавирусной инфекцией.