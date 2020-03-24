ГИК установил время приема заявлений для голосования по месту нахождения

Санкт-Петербургская избирательная комиссия определила график работы избиркомов по приему заявлений от граждан для голосования по поправкам в Конституцию по месту нахождения. Решение принято на заседании 24 марта, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Как сообщила на заседании член ГИК Марина Жданова, территориальные избирательные комиссии будут принимать заявления с 25 марта по 16 апреля по будням с 15:00 до 19:00 часов, в выходные - с 10:00 до 14:00 часов. Участковые избиркомы должны для этого работать с 11 по 16 апреля в будни с 15:00 до 21:00 часов, а в выходные - с 10:00 до 16:00 часов.

Напомним, голосование назначено на 22 апреля. Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что дату могут перенести, если эпидемиологическая ситуация из-за коронавируса ухудшится.

София Саттарова