Петербургские казаки предложили отменить новогодние каникулы в обмен на карантин

Срочно запретить петербуржцам выходить на улицу из-за коронавируса предложил городским властям атаман казачьего общества "Союз казаков "ИРБИС" Андрей Поляков. В беседе с ЗАКС.Ру он заявил, что людей нужно закрыть на две недели, которые, «чтобы избежать удар по экономике» можно будет восполнить за счет новогодних и майских праздников.

- Петербург нужно оградить так, чтобы человек по месту прописки мог передвигаться не далее чем на 300-400 метров. И закрыть нужно все, совершенно все, - заявил Поляков. - Нужно сделать все, чтобы спасти наше население.

Он рассказал, что не писал обращений в Смольный и надеется, что городские власти обдумают его предложение, ознакомившись с ним через СМИ,

Напомним, ранее стало известно о новых ограничениях, которые ввели власти Петербурга. С четверге, 26 марта, в городе временно закрываются фитнес-центры и фудкорты, а рестораны смогут обслуживать не более 50 человек.