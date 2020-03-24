Правительство поручило регионам закрыть ночные клубы и кинотеатры из-за коронавируса

Правительство поручило органам исполнительной власти регионов России приостановить работу ночных клубов, кинотеатров и других досуговых заведений в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщается на сайте кабмина.

Регионы должны будут приостановить деятельность ночных клубов, кинозалов, детских игровых комнат и детских развлекательных центров и «иных развлекательных и досуговых заведений». Вместе с тем будет введен запрет на курение кальянов в барах, ресторанах, кафе и других подобных объектах. Проконтролировать соблюдение этих ограничений региональным властям поможет Роспотребнадзор.

Ранее в Петербурге губернатор Александр Беглов ужесточил режим повышенной готовности. Согласно распоряжению, с 26 марта будут закрыты фитнес-центры, бассейны, уже закрыт доступ в музеи, выставочные центры, театры, зоопарки, аквапарки и кинотеатры.

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