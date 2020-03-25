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9:25

Больницы и поликлиники Петербурга приостановили плановый прием пациентов

фото ЗакС политика Больницы и поликлиники Петербурга приостановили плановый прием пациентов

Управление Роспотребнадзора по Петербургу опубликовало распоряжение, согласно которому поликлиникам города запрещено вести плановый прием пациентов до 30 апреля.

Кроме того, до 30 апреля введен запрет на проведение в плановом режиме: госпитализации пациентов, диспансеризации, профилактических осмотров, вакцинации детей и взрослых, восстановительного и санаторно-курортного лечения, кроме тех случаев, когда на реабилитацию направляют непосредственно из стационаров.

По словам главы комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца, отмена плановой госпитализации не коснется пациентов с онкологией. «Для них упущенное время может привести к плачевному результату. Во всех остальных случаях плановая помощь будет перенесена на месяц», - приводит слова Лисовца «Петербургский дневник».

Пока известно о 22 случаях заражения коронавирусом в Петербурге, всего по России – около 500. Всего в мире коронавирусной инфекцией заболели 423,1 тысяч человек, по данным университета Джонса Хопкинса, умерли 18,9 тысяч.

Ранее в Петербурге губернатор Александр Беглов ужесточил режим повышенной готовности. Согласно распоряжению, с 26 марта будут закрыты фитнес-центры, бассейны, уже закрыт доступ в музеи, выставочные центры, театры, зоопарки, аквапарки и кинотеатры.

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