Красноярский губернатор поручил ограничить выезд граждан за пределы муниципалитетов

Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил ограничить выезд жителей региона за пределы муниципальных образований, передает РИА «Новости».

Выезд за пределы муниципалитетов в Красноярском крае будет возможен только в случае неотложных поездок. Также Усс поручил принять меры по самоизоляции пожилых, людей с хроническими заболеваниями, мерам поддержки предпринимателей, переводу сотрудников на удаленную работу и исключить домыслы и слухи.

«Вирус паники пострашнее инфекции», - подчеркнул Усс. Пока в Красноярском крае зарегистрировано пять случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего по России – около 500.

Накануне правительство России поручило региональным властям приостановить работу ночных клубов, кинотеатров и других досуговых заведений в связи с распространением коронавирусной инфекции.