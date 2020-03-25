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10:24

ЗакС принял в третьем чтении закон о расселении и ремонте домов-памятников

фото ЗакС политика ЗакС принял в третьем чтении закон о расселении и ремонте домов-памятников

Законодательное собрание Петербурга на заседании 25 марта приняло в окончательном, третьем чтении инициативу, направленную на решение проблем расселения коммунальных квартир и реставрации исторических памятников. 

Его авторами выступили Оксана Дмитриева и Сергей Трохманенко из Партии Роста, Алексей Ковалев из «Справедливой России», беспартийный депутат Михаил Амосов, а также единороссы Денис Четырбок и Мария Щербакова.

Дмитриева представила документ, как масштабный мегапроект, аналогов которому в мире еще не было. По ее словам, в первую очередь планируется частичное расселение домов-памятников: их покинут только жители коммуналок и только по собственной инициативе. Освобожденные квартиры будут ремонтировать, а затем реализовывать инвесторы. Предусмотрен и ремонт общедомового имущества с воссозданием исторической отделки, а также благоустройство придомовых территорий.

Согласно озвученной Дмитриевой предварительной оценке, программа будет распространена примерно на 500 домов. На это, по словам депутата, может уйти 300-400 млрд рублей, 30% из которых – бюджетные.


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