Матвиенко призвала пожилых сенаторов уйти на карантин

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании верхней палаты парламента призвала сенаторов и сотрудников аппарата старше 65 лет оставаться дома в соответствии с распоряжением мэрии Москвы, передает РИА «Новости».

«С завтрашнего дня те, кто старше 65 лет, должны в соответствие с распоряжением мэра Москвы уйти на карантин. Призываю вас следовать этому решению», - сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что это распоряжение не касается руководящего состава. Самой Матвиенко – 70 лет.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о необходимости самоизоляции граждан старше 65 лет 23 марта. Документ вступит в силу с 26 марта. Попавшим под действие распоряжения москвичам выплатят компенсацию в 4 тысячи рублей.

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