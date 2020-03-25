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12:21

Милонов требует кар для нарушившего карантин рэпера

фото ЗакС политика Милонов требует кар для нарушившего карантин рэпера

Петербургский депутат из Государственной думы Виталий Милонов эмоционально отреагировал на известие о том, что недавно вернувшийся из-за границы рэпер Джиган нарушил правила соблюдения карантина. Для политика ситуация со знаменитостью, ведущая к потенциальной опасности и заражению неограниченного числа людей, есть не что иное, как демонстративное неуважение к обществу.

"Пренебрежительное и намеренно показное отношение к карантинным мерам — это первостатейное негодяйство, когда наша страна сражается с вирусом", - цитирует петербуржца РИА "Новости".

Особенно задела Милонова информация в СМИ, согласно которой рэпер в снисходительной манере заявлял о своем нежелании ничего знать о карантине. По мнению единоросса, теперь со стороны государства крайне важно своевременно преподать урок нарушителю и тем самым, в профилактических целях, нанести ему максимальный имиджевый и моральный урон.

"Если его сейчас нельзя привлечь к строгой ответственности, то впредь в его клипах, альбомах и песнях надо сообщать о том, что он нарушитель карантина и потенциальный разносчик заразы. И так наказать пожизненно, чтобы его не Джиганом запомнили, а "мистером микробом", - сформулировал депутат свое пожелание.

Отметим, что в связи с пандемией коронавируса, охватившей 160 стран мира, в России для всех вернувшихся из-за рубежа как минимум с начала марта граждан действует правило обязательного двухнедельного карантина. Всего по состоянию на 25 марта в России обнаружили инфекцию коронавируса у 658 человек, среди которых - петербуржцев.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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