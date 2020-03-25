Для желающих вернуться на родину финнов открыли временное автосообщение

Запертые на территории Северо-Западного федерального округа в связи с пандемией коронавируса и закрытием границы граждане Финляндии получили возможность вернуться домой, сообщается на официальной странице генерального финского консульства в соцсети. Временное автомобильное сообщение связывает Петербург, Выборг и Лаппеенранту.

Как пишет ТАСС, выехать можно по понедельникам, средам и пятницам. Первая такая поездка состоялась 23 марта.

Отметим, что до 13 апреля Финляндия ввела на своей территории режим изоляции, полностью закрыв границы.

25 марта число инфицированных коронавирусом в России достигло 658 человек. 21 из них проходит лечение в Боткинской больнице Петербурга.