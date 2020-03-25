Градостроительный совет заседает дистанционно

Во избежание распространения коронавирусной инфекции члены Градостроительного совета Петербурга решили 25 марта провести заседание в удаленном режиме, сообщает сайт комитета по градостроительству и архитектуре.

От экспертов требуется, чтобы они в течение дня прислали свое мнение относительно четырех проектов. Речь идет о коммерческом объекте с двухэтажным подземным паркингом на проспекте Энгельса, об эскизе застройки местности около "Юбилейного квартала" в Приморском районе и проектах двух памятников. Первый памятник изображает нескольких воинов-десантников и может появиться в парке Боевого братства, второй посвящен знаменитому промышленнику Николаю Путилову и связан с адресом проспект Стачек, 47.

Отметим, что в России официально инфицировались коронавирусом 458 человек. Учитывая то, что каждый день заболевают все новые и новые люди, президент Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей, сказав, что самое важное сейчас - посидеть дома.