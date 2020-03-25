Макаров поручил комиссиям ЗакСа заняться "коронавирусными" указаниями Путина

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров отреагировал на выступление президента Владимира Путина 25 марта, в ходе которого тот объявил о ряде новых и неотложных мер, обусловленных распространением коронавирусной инфекции по стране.

Во всех озвученных главой государства пунктах главный петербургский единоросс с ним солидарен. Согласие коснулось и слов о необходимости внимательно и неукоснительно выполнять рекомендации медиков, и слов о тяжелом положении малого и среднего бизнеса.

"Жители нашего города всегда отличались своей высокой гражданской сознательностью. Уверен, вместе мы положим конец распространению эпидемии в ближайшее время", - приводит соображения Макарова сайт городских единороссов.

Специальный "левацкий" налоговый курс, обозначенный Путиным, также близок сердцу депутата ЗакСа.

"В сегодняшней ситуации состоятельные люди также должны в полной мере разделять общую ответственность и способствовать экономической и национальной безопасности родной страны. Не время отстаивать неприкосновенность своих оффшорных капиталов и право не платить налоги с огромных денежных сумм", - полагает политик.

Глава законодательной власти города распорядился о том, чтобы постоянные комиссии ЗакСа (по социальной политике и здравоохранению, по промышленности, экономике и предпринимательству, бюджетно-финансовому комитету) в связке с чиновниками Смольного занялись указаниями Путина и проработали план их реализации.

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