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18:59

Макаров поручил комиссиям ЗакСа заняться "коронавирусными" указаниями Путина

фото ЗакС политика Макаров поручил комиссиям ЗакСа заняться "коронавирусными" указаниями Путина

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров отреагировал на выступление президента Владимира Путина 25 марта, в ходе которого тот объявил о ряде новых и неотложных мер, обусловленных распространением коронавирусной инфекции по стране.

Во всех озвученных главой государства пунктах главный петербургский единоросс с ним солидарен. Согласие коснулось и слов о необходимости внимательно и неукоснительно выполнять рекомендации медиков, и слов о тяжелом положении малого и среднего бизнеса.

"Жители нашего города всегда отличались своей высокой гражданской сознательностью. Уверен, вместе мы положим конец распространению эпидемии в ближайшее время", - приводит соображения Макарова сайт городских единороссов.

Специальный "левацкий" налоговый курс, обозначенный Путиным, также близок сердцу депутата ЗакСа.

"В сегодняшней ситуации состоятельные люди также должны в полной мере разделять общую ответственность и способствовать экономической и национальной безопасности родной страны. Не время отстаивать неприкосновенность своих оффшорных капиталов и право не платить налоги с огромных денежных сумм", - полагает политик.

Глава законодательной власти города распорядился о том, чтобы постоянные комиссии ЗакСа (по социальной политике и здравоохранению, по промышленности, экономике и предпринимательству, бюджетно-финансовому комитету) в связке с чиновниками Смольного занялись указаниями Путина и проработали план их реализации.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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