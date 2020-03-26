Амосов зовет других депутатов на полигон Красный бор

На заседании комиссии ЗакСа по экологии и природопользованию депутат Михаил Амосов предложил коллегам съездить к мусорному полигону "Красный Бор" для того, чтобы оценить, насколько эффективно ведутся работы по его ликвидации. Несмотря на то, что полигоном занимаются федеральные службы и ведомства, подчеркнул он, потенциальная опасность все равно касается жителей Петербурга и Ленобласти.

"Для меня знакомство с этим объектом началось ещё во времена Ленсовета, в начале 90-х годов. Мне была очевидна необходимость закрытия и рекультивации этого полигона уже тогда. К сожалению, процесс затянулся почти на 30 лет", - отметил политик у себя в Facebook.

Амосовскую идею рейда, намеченного на летние месяцы, коллеги по комиссии поддержали. Он также рассчитывает, что к осмотру объекта подключатся областные депутаты.

Соглашение о передаче полигона в ведение федерального центра было подписано в июне 2019 года на Петербургском международном экономическом форуме. До того врио губернатора Петербурга Александр Беглов пообещал президенту Владимиру Путину, что «Красный Бор» будет ликвидирован к 2079 году.

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