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17:54

Ходорковский раскритиковал "коронавирусные" меры, принятые Путиным

фото ЗакС политика Ходорковский раскритиковал "коронавирусные" меры, принятые Путиным

Политический эмигрант Михаил Ходорковский внимательно разобрал обращение президента Владимира Путина к народу, посвященное пандемии коронавируса и мерам противодействия ей, и нашел его целиком несостоятельным. Похожее по форме на классическое обращение лидера страны западного мира, оно, по мнению экс-главы ЮКОС, ничтожно по содержанию и не содержит в себе ни одного конструктивного предложения. Наоборот, он отмечает в прозвучавшей речи потенциально опасные предложения: вместо введения карантина Путин произвел нечто противоположное.

"Что делают люди на карантине? Сидят дома, не контактируют с другими. Что делают люди на длинных выходных? Правильно, гуляют, ходят в гости, в кино и по магазинам. Ну, хорошо, в Москве Собянин по сути ввел карантин. А не в Москве? Люди получили десятидневный отпуск, но нет карантина. Вы серьезно?", - задался он резонным вопросом на своем YouTube-канале.

Особо отмечает спикер очередное, на его взгляд, проявление пренебрежительного отношения к бизнесу, поскольку этот отпуск государство оплачивать не собирается.

В качестве ярких примеров, на которые, по его мнению, следовало бы равняться Кремлю, Ходорковский привел случай США, где на помощь людям, которые тем или иным образом пострадали от пандемии, государство выделило 2 трлн долларов, и случай Германии, где на те же цели пошло 50 млрд евро.

Вместо этого, подчеркивает оппозиционер, российская власть всего лишь заявила об автоматическом продлении действующих льгот - чтобы "все осталось как и было".

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