Коронавирус вносит коррективы

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к населению в связи с распространением коронавируса. Он отложил дату голосования по поправкам, объявил следующую неделю выходной и предложил ряд мер по поддержке населения. Петербургские депутаты считают, что меры хоть и хорошие, но недостаточные - их необходимо усилить. Также не все парламентарии верят в народную сознательность: в выходную неделю люди могут не сидеть дома, а с еще большим рвением разносить вирус по общественным местам, считают политики.

Голосование когда-нибудь

Президент России Владимир Путин решил перенести дату общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Изначально его планировалось провести 22 апреля, сейчас дата открыта. Определит ее президент позже, в зависимости от оценок врачей.

Путин отметил, что голосование для него важно. Однако, приоритетом является жизнь и здоровье граждан, добавил глава государства.

Перенос даты голосования поддержали все опрошенные ЗАКС.Ру политики. В частности, координатор «Объединенных демократов» и кампании «НЕТ» Андрей Пивоваров считает, что решение о переносе нужное и правильное.

- То, что хотя бы хватило разума на то, чтобы перенести голосование - это уже хорошо, это плюс, — считает Пивоваров.

Лидер фракции «Яблока» в Законодательном собрании Петербурга Борис Вишневский считает, что Путин перенес голосование не из-за беспокойства о россиянах. Президент побоялся итогов такого волеизъявления, считает парламентарий.

- На мой взгляд, причина этого переноса со здоровьем граждан ничего общего не имеет. У меня нет никаких оснований подозревать президента в том, что он заботится о жизни и здоровья граждан. Я думаю, что главная причина - это страх получить на этом голосовании совсем не те результаты, на которые они рассчитывали. Потому что когда граждане обозлены и эпидемией, и падением уровня жизни, и ростом цен, и падением рубля, и тем, что они могут без работы остаться, они могут прийти и так проголосовать, что мало не покажется, - заявил Вишневский.

Депутат отметил, что он вместе со своим беспартийным коллегой Максимом Резником регулярно на последних заседаниях ЗакСа требовали перенести голосование из-за эпидемии коронавируса. При этом, добавил «яблочник», представители «Единой России» никак не комментировали их требования. Сейчас же они начнут утверждать, что всегда выступали за перенос, уверен Вишневский.

Вице-спикер городского парламента и член партии «Единая Россия» Сергей Соловьев о переносе голосования сказал коротко: мера своевременная и правильная. Аналогичного мнения придерживается его однопартиец из Государственной Думы Сергей Боярский. Он заявил, что к переносу даты голосования относится с пониманием.

- Это верное решение. У нас количество диагностированных растет, обстановка сложная, - сказал депутат.

Глава петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров темы переноса даты голосования в своем комментарии не коснулся, сконцентрировавшись на предложенных президентом мерах. Макаров только заявил, что обращение президента «показало всю серьезность ситуации с распространением новой вирусной инфекции».

Еще днем во время заседания ЗакСа Макаров нахваливал поправки, а когда Вишневский завел речь о переносе голосования - выключил ему микрофон. На выступлении Резника по той же теме спикер парламента проявил себя более сдержанно, но после сам вышел на трибуну и заверил, что президент все обдумает и примет правильное решение.

Максим Резник называл «преступным» решение проводить голосование в апреле в разгар эпидемии.В разговоре с ЗАКС.Ру он добавил, что перенос - правильная мера, хотя и не решает всех проблем: даже если удастся победить вирус, «корона» останется.

- Вопрос короны никуда не денется. На него придется отвечать, сражение только впереди, - уверен Резник.

Самоизоляция и самосознательность

Как меру по борьбе с коронавирусом Путин предложил сделать неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением заработной платы. Трудиться будут только учреждения здравоохранения, органы власти, аптеки, магазины и другие общественно значимые организации.

Президент призвал россиян быть ответственными и не надеяться на «русский авось». Ситуация в Европе может повториться и в России, отметил Путин.

Вице-спикер петербургского парламента Соловьев считает, что россияне ответственно подойдут к нерабочей неделе. Гулять не возбраняется, а вместо походов в общепит намного интереснее готовить дома, уверен парламентарий.

Депутат Госдумы Сергей Боярский в разговоре с ЗАКС.Ру заявил, что очень хочет верить в сознательность граждан. Он надеется, что люди проведут выходную неделю в самоизоляции. При этом, по его мнению, не помешало бы ввести и карантин.

- Честно сказать, я бы ввел [карантин], но это не мои полномочия. Я вам сейчас говорю не как депутат, а просто как гражданин и обыватель. Потому что даже в кругу моих знакомых объявленная удаленная работа перерастает в бог знает что. Далеко не все ответственно подходят к исполнению своих обязанностей на удаленном доступе и не заботятся о мерах, которые необходимы в такой тяжелой эпидемиологической ситуации, — заявил Боярский.

В этом с ним заочно согласен Андрей Пивоваров. Он уверен, что карантин ввести необходимо. Остальное является полумерами, заявил координатор «Объединенных демократов». Однако, и эта мера может помочь с борьбой против коронавируса, считает петербургский парламентарий Оксана Дмитриева.

- Это минимизация контактов. Другое дело, что людям нужно понять, что они сидят дома, а не «собираетесь на шашлыки, пикники и так далее», - сказала депутат.

Она добавила, что выходная неделя - это, естественно, потери для экономики. При этом, сейчас главное победить вирус, а его «без затрат не задавить», считает парламентарий.

Экономический аспект выходной недели заинтересовал и Вишневского. Депутат задался риторическим вопросом: кто будет оплачивать нерабочую неделю? Он считает, что выбранная мера неоднозначна:

- Она может в какой-то степени снизить уровень угрозы. Я не могу сказать, в какой именно, потому что мало объявить эти дни выходными. Выходные - это значит, что люди не ходят на работу. Но при этом, продолжает работать общественный транспорт, магазины и крупные торговые центры, продолжаются религиозные службы, хотя, на мой взгляд, просто инстинктом самосохранения нужно было заставить церковь это остановить, если они заботятся о здоровье прихожан.

Депутат ЗакСа от КПРФ Ольга Ходунова сомневается, стоит ли останавливать практически всю работу на неделю:

- Остановить производство на недельный срок? Не знаю, мне кажется, такие вещи должны решаться теми, кто занимается производством: профсоюзными организациями, теми, кто заключал коллективный договор. Потому что ситуация бывает разная и неизвестно, пойдет ли принятая мера на пользу тем людям, которые будут без работы в течение недели. Мне кажется, к этому относиться нужно индивидуально и очень вдумчиво.

Меры поддержки или поблажки

Основная часть выступления Путина была посвящена мерам по поддержке населения во время эпидемии коронавируса. Президент предложил устроить кредитные каникулы, не взимать с малого и среднего бизнеса налоги и ряд других мероприятий.

Депутат ЗакСа от «Справедливой России» Александр Егоров в разговоре с ЗАКС.Ру отметил, что знаком только с частью выступления президента. По его мнению, Путин дал понять, что государство идет навстречу бизнесу.

- То, что озвучил президент - очень значимо. Мы по крайней мере увидели, что государство готово идти навстречу бизнесу. Предложения по ипотечным каникулам для людей, ограничению в требовании банкротства для пострадавших лиц - все это элементы поддержки бизнеса, экономической сферы, - заявил Егоров.

Так же положительно о предложенных мерах высказалась депутат от КПРФ Ольга Ходунова.

- То, что эти меры начинают приниматься - хотя, мне кажется, и с некоторым запозданием - это хорошо. Безусловно, прежде всего это поддержка бизнесменов, которым необходима эта поддержка. Налогооблажение тех доходов, которые выводятся за границу, это тоже позитивно, - считает депутат.

Вишневский в разговоре с ЗАКС.Ру отметил, что ряд аналогичных мер предложил еще до выступления Путина.

- Могу даже немного поиронизировать. У меня возникает ощущение, что задержка его выступления связана с тем, что в Кремле в спешном порядке читали мой Facebook. Потому что я за два часа до его выступления часть этих мер предложил в своем обращении к Беглову. В том числе, инициировать некоторые вещи на федеральном уровне. В частности, это ипотечные каникулы, что, на мой взгляд, абсолютно необходимо. На мой взгляд плохо, что не было сказано ни слова о том, что надо остановить все пени и штрафы за коммунальные услуги, что надо позволить малому бизнесу не платить арендную плату, если они арендуют помещение у государства, - заявил депутат.

Он добавил, что также не услышал от президента мер поддержки здравоохранения. По его мнению, президент не предложил очень много необходимых сейчас мер.

Координатор «Объединенных демократов» Пивоваров заявил, что для бизнеса нужны конкретные меры поддержки, а не «поблажки». Бизнес должен ясно понимать происходящее, чтобы в рамках этого вести переговоры с арендодателем и другими партнерами, считает Пивоваров.

О необходимости более конкретной работы с представителями бизнеса заявила и Дмитриева. Можно четко сказать, какие виды работы потребуются, отметила депутат. Она считает, что предпринимателей можно подключить к борьбе с вирусом и оплачивать их услуги из бюджетных средств.

- Рестораны, бары должны закрыться для посещений. Вместе с тем они могут выполнять работу для обеспечения питанием тех, кто на «казарменном положении». Может какие-то наборы питания готовить для социально незащищенных категорий, — предложила Дмитриева.

Она добавила, что пригодиться может и гостиничный бизнес, располагающийся в пешей доступности от учреждений здравоохранения. Туристическая сфера может организовать лагеря для детей врачей, которые временно остались без присмотра в связи с эпидемией, считает парламентарий. Она отметила, что такие лагеря сейчас создали в Израиле.

Депутат Госдумы Боярский отметил, что предложенные Путиным меры являются первыми и необходимыми. Позже их, возможно, надо будет расширять и продлевать, считает парламентарий.

- Если нам удастся пойти по китайскому сценарию - купировать очаги вируса, и мы проявим сознательность и не дадим кратно расти количеству заболевших, то это один сценарий развития. Для экономики в том числе. Если же у нас начнется вспышка, похожая на европейскую, то придется продлевать и ужесточать меры по карантину, что, конечно, еще сильнее ударит по реальному сектору экономики, - заявил депутат.

София Саттарова, Сергей Еремеев

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