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20:31

Эсеры считают необходимым ввести по всей стране карантин до 5 апреля

фото ЗакС политика Эсеры считают необходимым ввести по всей стране карантин до 5 апреля

Думские справедливороссы во главе с Сергеем Мироновым выступили с программным заявлением относительно распространяющейся пандемии коронавируса.

Социал-демократы настаивают на том, что как минимум до 5 апреля (на время нерабочей недели, объявленной накануне президентом) на территории всей России необходимо ввести карантин. Пока сохраняется пандемия и связанный с ней режим повышенной готовности, эсеры считают правильным выплачивать людям, ввиду этих обстоятельств потерявшим работу, 70 процентов от их заработка. Утраченный ими заработок при этом не должен превышать годовой базовый доход в РФ.

Остальные заявления носят преимущественно экономический характер. Особенное внимание уделяется крупным государственным компаниям.

"Введение обязанности для государственных компаний уплаты дивидендов в размере не менее 50 процентов от чистой прибыли; усиление парламентского контроля за государственными корпорациями и крупными государственными компаниями путем введения обязанности по их отчетности перед Государственной Думой", - в частности, гласят два пункта из семнадцати.

Граждане, оказавшиеся на вынужденном, но и необходимом карантине, по мнению Миронова и его соратников, не должны все эти дни оплачивать услуги ЖКХ, а владельцы земельных участков площадью не более 800 кв. метров должны быть освобождены от земельного налога.

В России COVID-19 заразилось 840 человек и умерло двое. Также один россиянин умер от инфекции на Кубе.

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