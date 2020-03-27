Обнуление сроков Путина одобряют и не одобряют примерно равное число россиян

Идею обнуления президентских сроков Владимира Путина при внесении поправок в Конституцию одобряют и не одобряют примерно равное количество россиян, пишут "Ведомости" со ссылкой на данные опроса "Левада-центра".

В общей сложности обнуление сроков одобряют 48% опрошенных: из них 23% ответили на вопрос "определенно да", 25% - "скорее да". Против выступили 47%. Из них 17% ответили "скорее нет", 30% - "определенно нет". Еще 5% затруднились ответить.

Видеть Путина на посту президента после 2024 года хотели бы 46% опрошенных. Не хотели бы – 40%. У 23% респондентов принятие поправки об обнулении сроков особых чувств не вызвало, 20% возмутились, 19% - испытали надежду. В целом позитивные эмоции по этому поводу выразил 31% опрошенных, негативные – 36%.