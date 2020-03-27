"Коммунисты России" призвали Беглова закрыть церкви силами органов правопорядка

Партия "Коммунисты России" заявила о своей поддержке решения губернатора Петербурга Александра Беглова запретить до 5 апреля посещение религиозных учреждений в связи с распространением коронавируса.

"В этих условиях мы выражаем губернатору Беглову полную поддержку и призываем его немедленно употребить государственную власть и силами органов правопорядка обеспечить действие указа - закрыть церкви на неделю до 5 апреля", - сообщил лидер петербургского отделения партии Сергей Малинкович.

По его словам, иерархи РПЦ заняли "фактически экстремистскую позицию", объявив, что храмы Санкт-Петербургской епархии продолжат служение, несмотря на распоряжение губернатора. В управлении Московской патриархии при этом напомнили о конституционном праве гражданина на свободу совести и вероисповедания.

"Надо усилить разъяснительную работу с верующими, используя советский опыт. Доказать им, что принимаемые меры направлены, прежде всего , на спасение граждан, без различия их религиозных убеждений", - призвал Малинкович.

Напомним, согласно распоряжению Беглова, с 28 марта по 5 апреля также приостанавливается работа всех заведений общепита, ночных клубов, магазинов, если только они не торгуют продуктами первой необходимости. Скверы и парки закрыты на просушку. Временно перестают действовать льготы на проездные билеты в общественном транспорте и их продажа.

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