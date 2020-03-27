Профессор Соловей объяснил "болезненный" вид Путина во время обращения по COVID-19

Профессор Валерий Соловей, оценивая послание президента Владимира Путина к народу в связи с пандемией коронавируса, счел ее не просто назревшей, а "перезревшей": выступить, по его мнению, на волнующую всех тему следовало раньше. То, что такая речь в принципе прозвучала, объясняется для ученого не заботой о населении, а "метафизическим страхом" общего порядка, при этом качество самой речи и ее исполнение, подчеркивает Соловей, оставляет желать лучшего.

"Как специалист по PR, по влиянию, по внушению могу точно сказать, что убедительность ваших слов зависит не от них самих, а от того, как вы их произносите и как вы выглядите. А мы увидели человека, который находится в очень плохой физической форме. Выглядел он болезненно, говорил неуверенно, без драйва, и он не выглядел защитником нации и человеком, на которого нация могла бы положиться", - отметил он в интервью YouTube-проекту "ГлавТема Народ".

Виной тому, развил свое рассуждение профессор, привычно апеллируя к неким эксклюзивным источникам и сведениям, то, что непосредственно перед записью видеообращения Путин вел крайне напряженные и безуспешные переговоры с саудитами о нефти. По данным Соловья, руководство страны сигнализировало арабам о готовности на все их условия, лишь бы оппонент не позволял нефтяным ценам снижаться.

"В ответ было ледяное молчание", - рассказал политолог.

Напомним, что в своем обращении Путин объявил налоговые "каникулы" для малого бизнеса, объявил о введении 13-процентного налога для граждан на все банковские вклады свыше миллиона рублей и приравнял следующую неделю в стране к оплачиваемому отпуску, призвав всех сидеть по домам.