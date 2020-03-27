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Поправки в Конституцию

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15:58

Комитет Госдумы поддержал законопроект о наказании за нарушение карантина

фото ЗакС политика Комитет Госдумы поддержал законопроект о наказании за нарушение карантина

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки об ответственности за нарушение карантина, передает ТАСС.

Законопроект об уголовной ответственности за нарушение карантина внесли на рассмотрение Госдумы глава комитета Павел Крашенинников и спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Его рекомендовано принять в первом чтении. Напомним, Володин и Крашенинников предложили ввести милионные штрафы или лишение свободы на срок до семи лет за нарушение карантинного режима, повлекшее массовое заболевание граждан или смерть человека.

Также комитет поддержал поправки в КоАП о нарушении карантина для здоровых граждан. В них предлагается штрафовать граждан на 15 – 40 тысяч рублей при нарушении в условиях угрозы распространения заболевания. Для должностных лиц штраф составит 50 – 150 тысяч рублей, для юридических – 200 – 500 тысяч или административное приостановление деятельности на срок до 30 дней. Если нарушение повлечет за собой причинение вреда здоровью человека или его смерть, но в поступке нарушителя не найдут признаков преступления, штрафы возрастут в 2-3 раза.

Документы рассматриваются на фоне распространения коронавирусной инфекции. По всему миру ей заболели уже более полумиллиона человек. В России известно о 1036 случаях заболевания.

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