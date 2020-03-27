"Пастырский долг": Как епархия не подчинилась Смольному

Санкт-Петербургская епархия заявила, что будет продолжать службы после 28 марта и не сможет не пустить на них всех желающих. Фактически это публичное несогласие с постановлением губернатора Александра Беглова. Глава города запретил прихожанам до 5 апреля посещать религиозные учреждения из-за риска заразиться коронавирусом.

За Бога и Конституцию

Первой на решение Александра Беглова ограничить с 28 марта по 5 апреля доступ в храмы отреагировала Московская патриархия. Вечером 26 марта на ее сайте появился комментарий к опубликованному несколькими часами ранее постановлению Смольного. Правовое управление патриархии напомнило о Конституции:

"В Российской Федерации гарантируются свобода совести и свобода вероисповедания, включая право индивидуально или совместно с другими совершать богослужения, другие религиозные обряды и церемонии (ст. 28 Конституции РФ; п. 1 ст. 3 Федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях"). Право человека и гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания может быть ограничено в целях защиты здоровья граждан только Федеральным законом (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ; п. 2 ст. 3 Федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях")".

Вскоре с заявлением выступила и Санкт-Петербургская епархия. Она объявила, что продолжит службу в своих храмах. Собственно, это не возбраняется. Служителей церкви и персонал не ограничивают в посещении религиозных учреждений. Некоторые из них в условиях пандемии коронавируса начали прямые трансляции богослужений в интернете и на телевидении.

Однако епархия, напомнив о мерах предосторожности и возможности для пожилых и тяжелобольных прихожан причаститься на дому, сообщила, что не закроет двери перед пришедшими в храм:

"Пастырский долг духовенства необходимо исполнять по отношению ко всем верующим, включая тех, кто полагает необходимым в нынешнее непростое время прийти в храмы для молитвы о близких, о городе и народе. Поэтому храмы Санкт-Петербургской епархии продолжат служение".

Построй свою церковь

Санкт-Петербургская епархия не в первый раз оказывается в центре внимания по мере распространения коронавируса в регионе. 9 марта, когда в городе уже были первые подтвердившиеся случаи заражения инфекцией, в Петербург привезли частицу мощей Иоанна Предтечи. Сосуд с мощами доставили в Казанский собор. В церемонии участвовал спикер городского Законодательного собрания и лидер петербургских единороссов Вячеслав Макаров. Сосуд пробыл в соборе больше недели. Сотни верующих приходили, чтобы прикоснуться или поцеловать его. Это вызвало резонанс в обществе и средствах массовой информации.

В середине месяца в городе закрылись музеи, в том числе Исаакиевские собор и Спас на крови, на территории которых проходят богослужения. Но если музейные работники ушли на карантин, то служители церкви продолжили религиозные обряды.

О необходимости временно приостановить доступ в храмы, как это было сделано, например, в Италии, заявляли представители совершенно разнообразных политических сил. Например, депутат Заксобрания от "Яблока" Борис Вишневский отправил письмо в прокуратуру, внепарламентская партия "Коммунисты России" заявила, что написала губернатору Беглову, а фракция ЛДПР в Госдуме подготовила обращение к Русской православной церкви.

Петербургский градоначальник ввел свои ограничения на следующий день после подписания Владимиром Путиным указа о нерабочей неделе с 28 марта по 5 апреля. Беглов постарался предпринять меры по недопущению скопления людей в выходные дни. Он велел закрыть для посещения не только религиозные учреждения, но также кафе, рестораны, часть магазинов, парки и скверы.

Депутат Законодательного собрания Максим Резник, обычно резко высказывающийся в адрес Смольного, на этот раз предпринятые Бегловым шаги поддержал. По его мнению, епархия встала в позу только потому, что исполнительная власть предварительно не посоветовалась с митрополитом Варсонофием.

- Власть должна договориться с ними. Потому что эти люди - одного поля ягоды, - сообщил ЗАКС.Ру Резник. - Это рестлинг дремучих снеговиков - Беглова и Варсонофия. По существу Смольный прав, но надо просто нормально договориться с епархией. Думаю, проблема этого конфликта заключается в том, что никто их не поставил в курс, они и всбрыкнули.

Думский единоросс Виталий Милонов упрекнул своего давнего оппонента Резника в неграмотности. Милонов полагает, что постановление Смольного и позиция епархии друг другу не противоречат, а верующих можно отнести к категории служителей, которым доступ в религиозные учреждения по-прежнему разрешен:

- В церкви прихожане участвуют в литургии точно так же, как и священники. Александр Дмитриевич, видимо, отталкивался от канонического представления о священнослужителях и участниках богослужений. А те, кто заходят в храмы просто так, посмотреть или пофотографировать, они, к сожалению, не могут там находиться.

В православном движении "Сорок сороков" расценили слова Беглова иначе. В сообществе петербургского отделения организации "ВКонтакте" действия губернатора относительно закрытия храмов назвали "незаконными".

"На сегодняшний день православные храмы не закрываются.

Движение Сорок Сороков Санкт-Петербург внимательно следит за ситуацией и при необходимости готово оказать всестороннюю поддержку как Санкт-Петербургской епархии, так каждому отдельному храму нашей митрополии", - написали администраторы сообщества.

Атаман городского казачьего общества "Союз казаков "ИРБИС" Андрей Поляков ранее активно выступал за введение двухнедельного запрета выходить на улицу для петербуржцев. Теперь он считает, что в сложившейся обстановке православным верующим стоит молиться дома. Однако если кто-то придет в храм, "выгнать палками" его никто не сможет, добавил атаман.

- Настоящих православных верующих, которые придерживаются всех православных канонов, сейчас практически нет, буквально единицы. Поэтому не думаю, что это какая-то проблема, - продолжил Поляков. - Вот у меня, допустим, на хуторе мною построена церковь, своя, семейная, домашняя, освященная. Там есть и малая звонница, я всегда могу священника туда пригласить. Я считаю, что это решение вопроса. Люди, которые действительно верующие, они могут построить свою семейную церковь и пользоваться ей.

Другие конфессии

На введение временных ограничений отреагировали не только православные. На сайте Большой хоральной синагоги Петербурга появилось объявление об отмене всех посещений. Пастве рекомендуется заказывать молитвы онлайн или по телефону.

Католические приходы Москвы и Петербурга отменили публичные богослужения еще 22 марта по решению архиепископа Павла Пецци. На сайтах и в социальных сетях храмы ведут видеотрансляции молитв. В случае крайней необходимости, священнослужители индивидуально встречаются с верующими.

На сайте петербургского дацана также объявили, что с 28 марта по 5 апреля все буддийские хуралы "будут проводиться в закрытом режиме без посещения прихожан".

Духовное управление мусульман Петербурга рекомендует верующим, опасающимся за свое здоровье, молиться дома. В соборную мечеть временно не пускают простудившихся и недавно вернувшихся из других стран граждан. Вход в мечеть ограничен до 50 человек одновременно. После опубликования постановления Беглова никаких объявлений об ужесточении этих мер ни на сайте духовного управления, ни на его странице "ВКонтакте" не было. ЗАКС.Ру обратился в управление с просьбой прояснить этот вопрос. На момент публикации текста ответ получен не был.

Сергей Еремеев

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