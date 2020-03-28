Депутат Ковалев призвал Беглова отменить карантинные решения о маршрутках и некоторых магазинах

Депутат ЗакСа Алексей Ковалев обратился к губернатору Петербурга Александру Беглов с просьбой пересмотреть решения о приостановки работы маршруток и закрытии части продуктовых магазинов на неделю в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщили в "Справедливой России".

По мнению Ковалева, первое чревато появлением коррупционных схем. Он сравнил ее с "диверсией с целью распространения коронавируса", пояснив, что маршрутками вынуждены пользоваться и те, кто должен "обеспечивать жизнеспособность города в тяжелый период". Без маршруток, опасается Ковалев, будут образовываться "массовые скопления людей в оставшихся на линии автобусах и троллейбусах, в метро, вместо того, чтобы рассредоточиться по разным маршрутам".

"Уже отменены все виды льготного проезда, и эта мера вполне достаточна для сокращения пассажиропотока. Думаю, что отмена ряда маршруток под предлогом коронавируса – очередной этап бойни за рынок пассажирских перевозок в Санкт-Петербурге, попытка нанести финансовый ущерб возможным конкурентам", - заявил депутат.

Спорным решением Ковалев счел и закрытие части продовольственных магазинов, которые "не совсем продовольственные" и не являются "магазинами шаговой доступности". Депутат обратил внимание на то, что все продуктовые магазины предлагают и сопутствующие товаров тоже, и здесь четких критерие нет.

"Начнется тотальный произвол, который ударит и по малому бизнесу, и по горожанам. Ясно, что произвольный отбор магазинов, которые будут работать, содержит в себе коррупциогенный фактор. Непрозрачная схема отбора обернется "зачисткой" тех, кто не сумеет вовремя "договориться" за соответствующую мзду", - опасается Ковалев.

Копию обращения депутат направил также в рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом и ФАС.

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