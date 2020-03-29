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12:56

"И без посещения храма можно спастись": Патриарх Кирилл попросил верующих не приходить в церкви

фото ЗакС политика "И без посещения храма можно спастись": Патриарх Кирилл попросил верующих не приходить в церкви

Во время сегодняшней религиозной службы, которая проходила в храме Христа Спасителя, руководитель РПЦ патриарх Кирилл выступил перед собравшимися прихожанами и попросил их временно отказаться от посещения церквей и храмов.

"Воздержитесь от посещения храмов. Я бы никогда этого не сказал, если бы не удивительный, святой пример преподобной Марии Египетской. Пример Марии Египетской свидетельствует о том, что и без посещения храма можно спастись", - наказал владыка, слова которого приводит РИА "Новости".

Отметим, святая Мария Египетская является покровительницей кающихся женщин. Согласно церковному преданию, Мария, являясь дамой легкого поведения, поддавшись порыву захотела войти в храм Гроба Господня, однако некая сила не пускала её туда. Тогда, осознав степень своего грехопадения, она стала молиться прямо перед входом в храм.

Ранее РПЦ настаивала на том, что введенный петербургским губернатором Александром Бегловым запрет на посещение религиозных учреждений на фоне пандемии коронавируса противоречит Конституции.

В частности, решению Беглова воспротивилась Санкт-Петербургская епархия, уведомившая, что "пастырский долг" не позволит ей оградить прихожан от посещения служб.

ЗАКС.Ру кратко рассказал о локальном "противостоянии" Смольного и регионального руководства РПЦ.

По состоянию на 29 марта в городе на Неве зафиксировано 42 случая заражения COVID-19.


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Рейтинг персон



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12:56 "И без посещения храма можно спастись": Патриарх Кирилл попросил верующих не приходить в церкви

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12:18 Петербург и Ленобласть не станут закрыть свои границы на "коронавирусный" карантин

11:21 В России COVID-19 выявлен уже у 1534 граждан: 42 случая - в Петербурге

10:50 Собянин известил, что в Москве зафиксировано более тысячи случаев заражения коронавирусом

10:33 Жертвами COVID-19 стали более 30 тысяч человек, инфицированы - свыше 660 тысяч

28 марта, 17:55 СК возбудил уголовное дело из-за побега из-под карантина в Петербурге

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