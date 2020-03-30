Выплаты к 75-летию Победы в Петербурге начнутся на две недели раньше

Единовременные выплаты к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне в Петербурге намерены начать выплачивать с 15 апреля, а не с 1 мая, как планировалось изначально. Соответствующий законопроект 30 марта внесла фракция "Единая Россия" в городском Законодательном собрании.

Таким образом депутаты выполняют поручение президента Владимира Путина, в своем телеобращении попросившего регионы обеспечить выплаты раньше намеченных сроков, уточнил спикер Заксобрания Вячеслав Макаров.

"Эти средства очень необходимы нашим ветеранам именно сейчас. Из-за опасности вируса они первыми были вынуждены остаться дома. Но они не должны чувствовать себя одиноко, изолированно. Мы должны окружить этих людей заботой и вниманием. Они – носители великой правды о подвиге русского солдата, подвиге нашего народа", - передает слова Макарова пресс-служба ЗакСа.

Напомним, единовременные денежные выплаты в размере 7 тысяч рублей должны получить инвалиды и ветераны ВОВ, граждане, работавшие на объектах противовоздушной обороны, блокадники, труженики тыла, несовершеннолетние узники концлагерей. Кроме того, деньги выдадут сла участникам разминирования объектов на территории СССР и территориях других государств в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1951 года.

Выплаты по 4 тысячи рублей полагаются вдовам и вдовцам военных, погибших в период войны с Финляндией и Японией. По 3 тысячи рублей выделят горожанам, родившимся до 3 сентября 1945 года и не входящим ни в одну предыдущую категорию.

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